Макс Ферстаппен о Брауне: «Забавно – критика от человека, который сам провалился в гонках»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на замечание исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна после Гран-при Мехико.
Нидерландец получил два десятисекундных штрафа за нарушения против Ландо Норриса.
«Просто пилотируй как чемпион мира, которым ты являешься. В этом нет необходимости, это создает опасность для всех и не является честной борьбой», – сказал тогда Браун.
Четырехкратный чемпион со смехом прокомментировал высказывание в документальном фильме от Viaplay:
«Мне всегда кажется, что это очень забавно – [критика] от человека, который сам провалился в гонках».
Зак Браун о Ферстаппене в Мексике: «Возмутительно и опасно. Пилотируй как чемпион»
Макс Ферстаппен: «Критики не мыслят по-чемпионски. Иногда нужно перейти грань – не все это понимают»
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