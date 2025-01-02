Макс Ферстаппен о Брауне: «Забавно – критика от человека, который сам провалился в гонках»

Ферстаппен ответил на критику со стороны босса «Макларена».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на замечание исполнительного директора «Макларена » Зака Брауна после Гран-при Мехико.

Нидерландец получил два десятисекундных штрафа за нарушения против Ландо Норриса .

«Просто пилотируй как чемпион мира, которым ты являешься. В этом нет необходимости, это создает опасность для всех и не является честной борьбой», – сказал тогда Браун.

Четырехкратный чемпион со смехом прокомментировал высказывание в документальном фильме от Viaplay:

«Мне всегда кажется, что это очень забавно – [критика] от человека, который сам провалился в гонках».

Зак Браун о Ферстаппене в Мексике: «Возмутительно и опасно. Пилотируй как чемпион»

Макс Ферстаппен: «Критики не мыслят по-чемпионски. Иногда нужно перейти грань – не все это понимают»