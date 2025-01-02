Защитник «Интера» Думфрис забил в падении через себя и ударом под перекладину из-за штрафной в игре с «Аталантой». Это первый дубль в карьере игрока
Дензел Думфрис забил два красивых гола «Аталанте».
«Интер» играет с бергамасками в полуфинале Суперкубка Италии (2:0, второй тайм).
Латераль «нерадзурри» открыл счет на 49-й минуте, забив ударом через себя в падении с линии вратарской.
На 61-й минуте Думфрис забил второй гол, пробив из-за пределов штрафной площади. Мяч отскочил от перекладины и оказался в воротах «Аталанты».
Это первый дубль в карьере нидерландского футболиста как на клубном уровне, так и за сборную.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: кадр из трансляции DAZN
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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