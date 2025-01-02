Защитник «Интера» Думфрис забил в падении через себя и ударом под перекладину из-за штрафной в игре с «Аталантой». Это первый дубль в карьере игрока

Дензел Думфрис забил два красивых гола «Аталанте».

«Интер » играет с бергамасками в полуфинале Суперкубка Италии (2:0, второй тайм).

Латераль «нерадзурри» открыл счет на 49-й минуте, забив ударом через себя в падении с линии вратарской.

На 61-й минуте Думфрис забил второй гол, пробив из-за пределов штрафной площади. Мяч отскочил от перекладины и оказался в воротах «Аталанты».

Это первый дубль в карьере нидерландского футболиста как на клубном уровне, так и за сборную.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансляции DAZN