Канада вылетела в 1/4 финала домашнего МЧМ-2025, проиграв Чехии (3:4). Ехо забил победный гол за 40 секунд до конца 3-го периода

Канада вылетела в 1/4 финала домашнего МЧМ-2025, проиграв Чехии (3:4).

Молодежная сборная Канады не смогла выйти в полуфинал турнира в Оттаве.

Молодежная сборная Чехии открыла счет уже на 1-й минуте матча и выиграла первый период со счетом 3:1. Затем канадцы смогли отыграться, на 56-й минуте форвард Брэдли Надо сравнял счет.

Автором победной шайбы чехов стал 18-летний нападающий Адам Ехо на 59:20 – за 40 секунд до конца третьего периода.