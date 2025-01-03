Канада вылетела в 1/4 финала домашнего МЧМ-2025, проиграв Чехии (3:4). Ехо забил победный гол за 40 секунд до конца 3-го периода
Канада вылетела в 1/4 финала домашнего МЧМ-2025, проиграв Чехии (3:4).
Молодежная сборная Канады не смогла выйти в полуфинал турнира в Оттаве.
Молодежная сборная Чехии открыла счет уже на 1-й минуте матча и выиграла первый период со счетом 3:1. Затем канадцы смогли отыграться, на 56-й минуте форвард Брэдли Надо сравнял счет.
Автором победной шайбы чехов стал 18-летний нападающий Адам Ехо на 59:20 – за 40 секунд до конца третьего периода.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ИИХФ
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