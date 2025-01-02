Александр Легков: «Всех допустят. Это будущее нашей страны. Вернемся с флагом и гимном. Аминь!»

Александр Легков поддерживает выступление россиян даже в нейтральном статусе.

– В конце 2024-го в нашем спорте произошли знаковые события – в нейтральном статусе на чемпионате мира выступили пловцы, вскоре выступят фигуристы. Как вы к этому относитесь?

– Я это поддерживаю. Понятно, что статусы бывают разные, но спортивный век – он короткий. У нас сейчас есть поколение, которое готово выигрывать Олимпийские игры.

– То есть надо ехать?

– Конечно, на соревнования надо ехать, пусть и в нейтральном статусе – все знают, какую страну представляют ребята. Потом они приедут в Россию – и здесь их будут встречать с гимном и флагом. Понятно, тут сами спортсмены должны решить, но я поддержу тех, кто поедет на соревнования в нейтральном статусе.

– Как думаете, допустят ли в принципе когда-нибудь наших спортсменов на Олимпиаду или, например, сборную России по футболу на чемпионат мира с флагом и гимном?

– Всех допустят. Это будущее нашей страны. Вернемся с флагом и гимном. Аминь! – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в лыжном марафоне.