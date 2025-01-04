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МЧМ-2025. 1/4 финала. Швеция сыграет с Латвией, США – со Швейцарией, Финляндия против Словакии, Канада примет Чехию

На МЧМ-2025 в Оттаве пройдут матчи 1/4 финала.

Сборная Швеции сыграет с Латвией, США – со Швейцарией, Финляндия встретится со Словакией, Канада примет Чехию.

МЧМ-2025

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы МЧМ-2025

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты матчей
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
logoмолодежная сборная Швеции
logoмолодежная сборная Канады
logoмолодежная сборная Финляндии
logoмолодежная сборная Чехии
logoмолодежная сборная Латвии
logoмолодежная сборная Словакии
logoмолодежная сборная Швейцарии
logoмолодежная сборная США
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