«Интер» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Интер» сыграет с «Аталантой» в 1/2 финала Суперкубка Италии.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Победитель встречи встретится в финале с победителем матча «Ювентус» – «Милан ».