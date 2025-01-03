Видео
30

Овечкин забил 871-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 23 шайбы

Александр Овечкин забросил 871-ю шайбу в регулярках НХЛ.

Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Миннесотой» (3:4 Б), поразив ворота Марка-Андре Флери во втором периоде при игре в большинстве.

У форварда 3 гола в 4 играх после травмы, из-за которой он пропустил более месяца.

39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги (871 в 1448 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 матчах.

В 22 играх текущего сезона Овечкин набрал 28 (18+10) очков при полезности «+14».

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoМарк-Андре Флери
logoМиннесота
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Канада вылетела в 1/4 финала МЧМ на 2-м турнире подряд, оба раза проиграв Чехии. Дома команда осталась без медалей впервые с 2019 года
7 минут назад
Канада вылетела в 1/4 финала домашнего МЧМ-2025, проиграв Чехии (3:4). Ехо забил победный гол за 40 секунд до конца 3-го периода
322 минуты назад
Овечкин против «Миннесоты»: 18-й гол в сезоне, 4 броска, 1 хит и «минус 2» за 20:10. Он не забил буллит в серии
532 минуты назад
МЧМ-2025. 1/4 финала. Канада проиграла Чехии, Финляндия обыграла Словакию, США забили 7 голов Швейцарии, Швеция победила Латвию
23137 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Миннесоте» по буллитам, «Рейнджерс» обыграли «Бостон», «Филадельфия» в гостях у «Вегаса», «Тампа» встретится с «Сан-Хосе»
20852 минуты назадLive
Владелец «Вашингтона» о погоне Овечкина за Гретцки: «Ови в 39 лет забивает с впечатляющей скоростью. С сильной командой за спиной Алекс приближается к рекорду»
8вчера, 21:55
Бобровский – лидер по победам среди вратарей НХЛ в 2024 году, Эттинджер – 2-й, Скиннер – 3-й
12вчера, 20:19
Ничушкин не сыграет против «Баффало» из-за травмы. Он может пропустить 7-10 дней
10вчера, 19:50
Маккиннон – лучший бомбардир в регулярках НХЛ в 2024-м. Макдэвид – 2-й, Кучеров – 3-й, Капризов – 6-й, Панарин – 7-й
8вчера, 19:19
МЧМ-2025. Казахстан уступил Германии, ведя 3:1, в утешительном раунде и покинул элитный дивизион
42вчера, 19:01
Ко всем новостям
Последние новости
Никита Щитов: «Металлург» стал главной командой 2024 года. Магнитогорцы запомнились блестящей игрой вратаря, идеями штаба. Они завоевали Кубок Гагарина»
вчера, 21:59
Варламов вышел на лед впервые после травмы. Вратарь «Айлендерс» не играет с 29 ноября
вчера, 21:33
Зуб вернется в состав «Оттавы» в матче против «Далласа». Защитник пропустил 16 игр из-за перелома стопы
вчера, 21:14
Мартемьянов об Овечкине: «Надеюсь, он побьет рекорд Гретцки уже в этом сезоне. Весь хоккейный мир ждет этого!»
вчера, 20:58
Болякин о вылете Казахстана из элиты МЧМ: «Нарушение дисциплины привело к фатальному поражению. Игроки, наверное, не совсем прониклись идеей, непозволительно так вести себя на поле»
вчера, 20:49
Генменеджер «Трактора» об обмене Сикьюры: «Что-то не срослось: адаптация, травма, уровень лиги. Наш союз не сложился. Ожидания были большими, но так бывает»
вчера, 20:36
Андрей Мартемьянов: «Автомобилист» по игре, стабильности, инфраструктуре становится топ-клубом. Желаю им сделать шаг вперед в 2025-м»
1вчера, 19:58
Щитов о Разине: «Его можно назвать лучшим тренером 2024 года, думаю»
1вчера, 19:34
Мартемьянов о карьере тренера: «Заканчивать пока не собираюсь. Желание работать есть, есть порох в пороховницах»
вчера, 18:59
Райан Меркли о жизни в Калифорнии: «Дорого все, налоги не очень. Зато погода отличная»
2вчера, 18:53
Рекомендуем