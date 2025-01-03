Овечкин забил 871-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 23 шайбы

Александр Овечкин забросил 871-ю шайбу в регулярках НХЛ.

Капитан «Вашингтона » отличился в матче с «Миннесотой» (3:4 Б), поразив ворота Марка-Андре Флери во втором периоде при игре в большинстве.

У форварда 3 гола в 4 играх после травмы, из-за которой он пропустил более месяца.

39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги (871 в 1448 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки , на счету которого 894 шайбы в 1487 матчах.

В 22 играх текущего сезона Овечкин набрал 28 (18+10) очков при полезности «+14».