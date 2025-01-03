Тренин забросил 3-ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Вашингтона» в меньшинстве. У него 6 очков в 34 играх
Яков Тренин забил 3-й гол в сезоне, поразив ворота «Вашингтона» в меньшинстве.
Форвард «Миннесоты» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (4:3 Б), воспользовавшись неудачной попыткой вратаря соперника сыграть за воротами.
На счету 27-летнего россиянина стало 6 (3+3) очков в 34 играх в сезоне при полезности «+6».
Сегодня Тренин (12:58, 2:11 – в меньшинстве, нейтральная полезность) отметился 3 бросками в створ, 3 силовыми приемами, 1 блоком и 1 перехватом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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