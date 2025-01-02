«Роль Сороки-журналистки очень классная. Я должна быть взбалмошной, немного дурной, вечно в поисках какой-то новости». Медведева о шоу Авербуха

Медведева рассказала, что ей нравится исполнять роль Сороки в шоу Авербуха.

Показы шоу Ильи Авербуха «Мама» стартовали в Москве 2 января.

«Моя роль Сороки-журналистки очень классная, задача – развлекать детей. В этой роли я должна быть взбалмошной, немного дурной, вечно я в поисках какой-то новости.

Катаюсь с микрофоном, он настоящий, все время боюсь его включить. Задача стоит не показать из себя великую фигуристку, а нести зрителям хорошее настроение», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева .