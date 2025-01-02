Куртуа о календаре: «Оправдание «вы зарабатываете много денег» должно исчезнуть. Футболистам не хватает отдыха»

Тибо Куртуа призвал не оправдывать напряженный календарь высокими зарплатами.

«Оправдание «вы зарабатываете много денег» должно исчезнуть.

Деньги можно зарабатывать и играя на 10 матчей меньше. Дело не в том, что игр слишком много… Я чувствую, что проблема в том, что нам не хватает отдыха», – сказал вратарь «Реала ».

Роналду о календаре: «Игроки жалуются, что матчей слишком много, я согласен. Но единственный способ по-настоящему сгладить это – тренироваться меньше или умнее»

Куртуа о забастовке игроков: «Родри прав, матчей слишком много. Говорят, что мы много зарабатываем и не можем жаловаться. Это правда, но нужно найти баланс»