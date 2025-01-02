Норвежец Амундсен снялся с «Тур де Ски» из-за болезни. Он действующий победитель многодневки

Харальд Амундсен снялся с лыжной многодневки «Тур де Ски».

«К сожалению, сегодня утром он проснулся с болью в горле и едет домой», – сообщил врач сборной Норвегии Уве Фераген.

Амундсен выиграл два этапа и шел третьим в общем зачете «Тура » после 4 этапов из 7. Норвежец – победитель многодневки в сезоне-2023/24.