Норвежец Амундсен снялся с «Тур де Ски» из-за болезни. Он действующий победитель многодневки
Харальд Амундсен снялся с лыжной многодневки «Тур де Ски».
«К сожалению, сегодня утром он проснулся с болью в горле и едет домой», – сообщил врач сборной Норвегии Уве Фераген.
Амундсен выиграл два этапа и шел третьим в общем зачете «Тура» после 4 этапов из 7. Норвежец – победитель многодневки в сезоне-2023/24.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: NRK
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