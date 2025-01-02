Клубы Ла Лиги готовы подать в суд, если Ольмо и Виктора зарегистрируют после давления «Барсы», чтобы признать турнир недействительным (Diario Sport)

Клубы Ла Лиги готовы подать в суд в случае регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.

Ранее стало известно , что «Барселоне» было отказано в регистрации обоих футболистов на вторую половину сезона. Ла Лига убрала игроков из списка заявленных на сезон игроков «блауграны».

Как сообщает Diario Sport, несколько клубов сообщили Ла Лиге о готовности обратиться в суд с иском о признании соревнования недействительным в случае, если она согласится на давление со стороны Жоана Лапорты с целью регистрации игроков. Сегодня утром президент «Барселоны» провел встречу, чтобы найти окончательное решение по этому делу.

Клубы считают, что подобную «вседозволенность» нельзя допустить и уже ведут между собой дискуссии о возможной реакции.

Что вообще с Ольмо? «Барса» потеряет его бесплатно?