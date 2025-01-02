Клубы Ла Лиги готовы подать в суд, если Ольмо и Виктора зарегистрируют после давления «Барсы», чтобы признать турнир недействительным (Diario Sport)
Клубы Ла Лиги готовы подать в суд в случае регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.
Ранее стало известно, что «Барселоне» было отказано в регистрации обоих футболистов на вторую половину сезона. Ла Лига убрала игроков из списка заявленных на сезон игроков «блауграны».
Как сообщает Diario Sport, несколько клубов сообщили Ла Лиге о готовности обратиться в суд с иском о признании соревнования недействительным в случае, если она согласится на давление со стороны Жоана Лапорты с целью регистрации игроков. Сегодня утром президент «Барселоны» провел встречу, чтобы найти окончательное решение по этому делу.
Клубы считают, что подобную «вседозволенность» нельзя допустить и уже ведут между собой дискуссии о возможной реакции.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
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