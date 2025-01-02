0

НБА. «Миннесота» – «Бостон», «Оклахома» примет «Клипперс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

«Миннесота» Энтони Эдвардса сыграет с действующим чемпионом «Бостоном», лидирующая на Западе «Оклахома» примет «Клипперс» Джеймса Хардена.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoПортленд
logoНБА
logoМиннесота
logoБостон
logoМилуоки
logoМайами
logoКлипперс
logoБруклин
logoФиладельфия
logoОклахома-Сити
logoГолден Стэйт
logoИндиана
результаты
logoЛейкерс
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Орландо» победил «Бостон», «Денвер» разгромил «Финикс», «Лейкерс» дома уступили «Детройту» и другие результаты
18924 декабря 2024, 07:55
НБА. «Кливленд» справился с «Голден Стэйт» и стартовал с 10-0, 26 очков Дюрэнта помогли «Финиксу» одолеть «Даллас» и другие результаты
2359 ноября 2024, 07:00
Рекомендуем
Главные новости
У Джейдена Айви перелом малоберцовой кости
331 минуту назад
Хуан Эрнангомес и «Панатинаикос» продлят контракт на 2 года
42 минуты назад
Евролига. «Жальгирис» – «Олимпиакос», «Баскония» сыграет с «Црвеной Звездой» и другие матчи
49 минут назад
Томас Эртель близок к возвращению в «Барселону»
58 минут назад
Джейлен Саггс и Де’Аарон Фокс – в Топ-10 моментов игрового дня НБА
сегодня, 11:11Видео
Име Удока о дисквалификации Томпсона: «Мы видели, как некоторым давали меньше матчей за большее»
7сегодня, 11:00
Донован Митчелл: «Хочу повторить сделанное Леброном и принести Кливленду титул»
12сегодня, 10:38
«Реал» и Тео Маледон договорились о подписании контракта. Француз переедет в Мадрид в межсезонье-2025
сегодня, 10:14
Ник Калатес дебютирует за «Монако» в Евролиге в сегодняшнем матче с «Альбой»
сегодня, 09:45
Шэй Гилджес-Александер о словах Эдвардса про MVP: «От коллег подобные заявления слышать приятнее всего»
4сегодня, 09:24
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Литкабелис» – «Цедевита-Олимпия», «Венеция» – «Валенсия» и другие матчи
54 минуты назад
ACB. «Бильбао» – «Андорра», «Бреоган» встретится с «Манресой» и другие матчи
59 минут назад
РэйДжей Деннис будет выступать за «Индиану» на двустороннем контракте
сегодня, 09:49
Никола Вучевич сфолил на Джордане Пуле подмышкой
7сегодня, 08:42Видео
«Бруклин» подпишет двусторонний контракт с Тосаном Эвбуомваном
вчера, 16:43
Кинан Эванс начнет тренировки с «Олимпиакосом» через 2 недели
вчера, 16:01
«Пусть 2025 год станет таким же успешным и запоминающимся, как точный бросок в самый важный момент игры». «Локомотив-Кубань» поздравил с Новым годом
вчера, 15:29
«Прошедший 2024 год стал для нас поистине ярким и незабываемым». «Зенит» поздравил с Новым годом
1вчера, 12:22
«Пусть в новом году исполнится все задуманное». ЦСКА поздравил болельщиков с Новым годом
1вчера, 07:59
Игроки Единой лиги ВТБ поздравили болельщиков песней
31 декабря 2024, 14:59Видео
Рекомендуем