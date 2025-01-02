НБА. «Миннесота» – «Бостон», «Оклахома» примет «Клипперс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

«Миннесота » Энтони Эдвардса сыграет с действующим чемпионом «Бостоном », лидирующая на Западе «Оклахома» примет «Клипперс » Джеймса Хардена. НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.