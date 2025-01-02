Родри о словах Роналду про невручение Винисиусу «Золотого мяча»: «Эти же журналисты голосовали за Криштиану – тогда он с ними согласился. Он лучше всех знает, как выбирается победитель»

Родри прокомментировал слова Криштиану Роналду о «Золотом мяче».

Полузащитник «Манчестер Сити » стал обладателем приза лучшему футболисту сезона по версии France Football по итогам прошлого сезона.

– Что вы думаете о комментарии Криштиану Роналду о «Золотом мяче», в котором он поставил под сомнение вашу победу и сказал, что Винисиус заслужил награду?

– Это сюрприз, честно говоря, потому что он лучше всех знает, как работает эта награда и как выбирается победитель.

Журналисты, которые приняли участие в голосовании, решили, что я должен получить этот приз.

Эти же журналисты, вероятно, в какой-то момент голосовали за него, и я думаю, что он тогда с ними согласился, – сказал Родри .

Роналду о невручении Винисиусу «Золотого мяча»: «Несправедливо, он выиграл ЛЧ, забив в финале, и заслуживал приз»