Родри о словах Роналду про невручение Винисиусу «Золотого мяча»: «Эти же журналисты голосовали за Криштиану – тогда он с ними согласился. Он лучше всех знает, как выбирается победитель»
Родри прокомментировал слова Криштиану Роналду о «Золотом мяче».
Полузащитник «Манчестер Сити» стал обладателем приза лучшему футболисту сезона по версии France Football по итогам прошлого сезона.
– Что вы думаете о комментарии Криштиану Роналду о «Золотом мяче», в котором он поставил под сомнение вашу победу и сказал, что Винисиус заслужил награду?
– Это сюрприз, честно говоря, потому что он лучше всех знает, как работает эта награда и как выбирается победитель.
Журналисты, которые приняли участие в голосовании, решили, что я должен получить этот приз.
Эти же журналисты, вероятно, в какой-то момент голосовали за него, и я думаю, что он тогда с ними согласился, – сказал Родри.
Роналду о невручении Винисиусу «Золотого мяча»: «Несправедливо, он выиграл ЛЧ, забив в финале, и заслуживал приз»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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