Умерла старейшая в мире олимпийская чемпионка Агнеш Келети. Ей было 103 года

Старейшая в мире олимпийская чемпионка умерла, не дожив неделю до 104-летия.

Агнеш Келети скончалась в Будапеште 2 января. Она пять раз побеждала на Олимпийских играх в соревнованиях по спортивной гимнастике.

Келети выиграла первый чемпионат Венгрии еще в 1940 году, однако затем ей было запрещено заниматься спортом из-за еврейского происхождения. Во время Второй мировой войны ее отец погиб в концлагере, а сама она была вынуждена прятаться в деревне с поддельными документами.

После Второй мировой войны Келети вернулась в спорт, в 1952 году выиграла первое олимпийское золото, на Играх 1956 года – еще четыре. Всего у нее 10 олимпийских медалей и три медали чемпионатов мира.

После Олимпиады-1956 спортсменка попросила политического убежища в Австралии, затем долгое время работала тренером в Израиле. На родину, в Венгрию, Келети вернулась в 2015 году.

С 8 сентября 2023 года она являлась старейшей живущей олимпийской чемпионкой в мире.