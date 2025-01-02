Кросби – лучший хоккеист XXI века по версии Sportsnet. Овечкин – 2-й, Макдэвид – 3-й, Дацюк – 7-й, Кучеров – 8-й, Малкин – 19-й
Канадский сайт выбрал топ-25 игроков. Для попадания в рейтинг хоккеист должен был провести минимум 400 матчей в регулярках с сезона-1999/00 и до сегодняшнего дня.
Рассматривались только достижения, заработанные в этом веке. Sportsnet отмечает, что по этому критерию в список не вошел Яромир Ягр.
Рейтинг лучших игроков XXI века выглядит следующим образом:
1. Сидни Кросби («Питтсбург»);
2. Александр Овечкин («Вашингтон»);
3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
4. Никлас Лидстрем;
5. Мартин Бродер;
6. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);
7. Павел Дацюк;
8. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»);
9. Патрик Кэйн («Детройт»);
10. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»);
11. Джером Игинла;
12. Крис Пронгер;
13. Патрис Бержерон;
14. Скотт Нидермайер;
15. Остон Мэттьюс («Торонто»);
16. Данкан Кит;
17. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);
18. Дрю Даути («Лос-Анджелес»);
19. Евгений Малкин («Питтсбург»);
20. Джонатан Тэйвс;
21. Джо Сакик;
22. Джо Торнтон;
23. Здено Хара;
24. Анже Копитар («Лос-Анджелес»);
25. Кэри Прайс.
Примечание: в скобках указаны нынешние команды действующих игроков.
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