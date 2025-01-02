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  • Кросби – лучший хоккеист XXI века по версии Sportsnet. Овечкин – 2-й, Макдэвид – 3-й, Дацюк – 7-й, Кучеров – 8-й, Малкин – 19-й
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Кросби – лучший хоккеист XXI века по версии Sportsnet. Овечкин – 2-й, Макдэвид – 3-й, Дацюк – 7-й, Кучеров – 8-й, Малкин – 19-й

Александр Овечкин стал 2-м в рейтинге лучших хоккеистов XXI века от Sportsnet.

Канадский сайт выбрал топ-25 игроков. Для попадания в рейтинг хоккеист должен был провести минимум 400 матчей в регулярках с сезона-1999/00 и до сегодняшнего дня.

Рассматривались только достижения, заработанные в этом веке. Sportsnet отмечает, что по этому критерию в список не вошел Яромир Ягр.

Рейтинг лучших игроков XXI века выглядит следующим образом:

1. Сидни Кросби («Питтсбург»);

2. Александр Овечкин («Вашингтон»);

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

4. Никлас Лидстрем;

5. Мартин Бродер;

6. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);

7. Павел Дацюк;

8. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»);

9. Патрик Кэйн («Детройт»);

10. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»);

11. Джером Игинла;

12. Крис Пронгер;

13. Патрис Бержерон;

14. Скотт Нидермайер;

15. Остон Мэттьюс («Торонто»);

16. Данкан Кит;

17. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

18. Дрю Даути («Лос-Анджелес»);

19. Евгений Малкин («Питтсбург»);

20. Джонатан Тэйвс;

21. Джо Сакик;

22. Джо Торнтон;

23. Здено Хара;

24. Анже Копитар («Лос-Анджелес»); 

25. Кэри Прайс.

Примечание: в скобках указаны нынешние команды действующих игроков.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
рейтинги
logoНХЛ
logoЕвгений Малкин
logoКрис Пронгер
logoДрю Даути
logoСидни Кросби
logoДжером Игинла
logoНикита Кучеров
logoПавел Дацюк
logoДжо Торнтон
logoДжо Сакик
logoЗдено Хара
logoКэри Прайс
logoКоннор Макдэвид
logoПатрис Бержерон
logoНэтан Маккиннон
logoАлександр Овечкин
logoСкотт Нидермайер
logoАнже Копитар
logoМартин Бродер
logoВиктор Хедман
logoПатрик Кэйн
logoНиклас Лидстрем
logoДжонатан Тэйвс
logoОстон Мэттьюс
logoЛеон Драйзайтль
logoДанкан Кит
logoДетройт
logoВашингтон
logoТампа-Бэй
logoКолорадо
logoЛос-Анджелес
logoПиттсбург
logoЭдмонтон
logoТоронто
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