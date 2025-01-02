Кросби – лучший хоккеист XXI века по версии Sportsnet. Овечкин – 2-й, Макдэвид – 3-й, Дацюк – 7-й, Кучеров – 8-й, Малкин – 19-й

Александр Овечкин стал 2-м в рейтинге лучших хоккеистов XXI века от Sportsnet.

Канадский сайт выбрал топ-25 игроков. Для попадания в рейтинг хоккеист должен был провести минимум 400 матчей в регулярках с сезона-1999/00 и до сегодняшнего дня.

Рассматривались только достижения, заработанные в этом веке. Sportsnet отмечает, что по этому критерию в список не вошел Яромир Ягр.

Рейтинг лучших игроков XXI века выглядит следующим образом:

1. Сидни Кросби («Питтсбург»);

2. Александр Овечкин («Вашингтон»);

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

4. Никлас Лидстрем;

5. Мартин Бродер;

6. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);

7. Павел Дацюк;

8. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»);

9. Патрик Кэйн («Детройт»);

10. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»);

11. Джером Игинла;

12. Крис Пронгер ;

13. Патрис Бержерон;

14. Скотт Нидермайер;

15. Остон Мэттьюс («Торонто»);

16. Данкан Кит;

17. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

18. Дрю Даути («Лос-Анджелес»);

19. Евгений Малкин («Питтсбург»);

20. Джонатан Тэйвс;

21. Джо Сакик;

22. Джо Торнтон;

23. Здено Хара;

24. Анже Копитар («Лос-Анджелес»);

25. Кэри Прайс.

Примечание: в скобках указаны нынешние команды действующих игроков.