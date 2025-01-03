Дорофеев забросил победную шайбу в игре с «Флайерс» и стал 1-й звездой. У него 14+7 в 38 матчах

Павел Дорофеев забил победный гол в матче с «Филадельфией» и стал 1-й звездой.

Форвард «Вегаса » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флайерс» (5:2). На счету 24-летнего россиянина 21 (14+7) очко в 38 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2». Сегодня Дорофеев (15:40, 1:01 – в большинстве, «+1») трижды бросил в створ и допустил 2 потери.