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Дорофеев забросил победную шайбу в игре с «Флайерс» и стал 1-й звездой. У него 14+7 в 38 матчах

Павел Дорофеев забил победный гол в матче с «Филадельфией» и стал 1-й звездой.

Форвард «Вегаса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флайерс» (5:2). 

На счету 24-летнего россиянина 21 (14+7) очко в 38 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2». 

Сегодня Дорофеев (15:40, 1:01 – в большинстве, «+1») трижды бросил в створ и допустил 2 потери. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoВегас
logoФиладельфия
logoПавел Дорофеев
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