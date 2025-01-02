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«Для ставки в миллион долларов я всегда готов». Ниманн – на предложение мецената Розенштейна после спора с Дубовым

Вадим Розенштейн предложил разыграть миллион долларов между Ниманном и Дубовым.

Российский шахматист Даниил Дубов не пришел на партию с американцем Хансом Ниманном на чемпионате мира по блицу, позже заявив, что проспал встречу.

На это Ниманн предложил Дубову сыграть блиц на любых условиях в любом месте и даже перечислить 10 тысяч долларов в благотворительный фонд, если Дубов победит. Россиянин предложил американцу пройти проверку на детекторе лжи с вопросами о читерстве.

«Я не собираюсь поддерживать необоснованные обвинения и интриги. Безумие длится 2 года, и мой неизменный успех заставляет шахматную мафию выглядеть более коррумпированной, чем когда-либо.

Буду рад сыграть с Дубовым в блиц из 24 партий со ставкой в 20 тысяч долларов за каждую победу. Кстати, я готов предложить такие условия ЛЮБОМУ шахматисту на планете. Пишите в личные сообщения», – написал  Ниманн.

К обсуждению подключился шахматный меценат Вадим Розенштейн:

«Оставь свои 10 тысяч при себе, Ханс. Спрячь их куда-нибудь, куда не падают лучи солнца. Давайте сделаем это по-настоящему – на кону 1 миллион долларов.

4 партии с контролем 3+0, первый, набравший 2,5 очка – выигрывает. Ты в деле или продолжишь болтать?» – написал Розенштейн.

«Четыре партии без добавления времени – безумие для 1 миллиона долларов. Предлагаю 24 партии с контролем 3+2. Для ставки в 1 миллион я всегда готов. У вас есть мой номер», – ответил Ниманн.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: соцсети Ханса Ниманна
Даниил Дубов
logoХанс Ниманн
деньги
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