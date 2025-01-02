Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Интер» против «Аталанты», «Ювентус» сыграет с «Миланом» в пятницу

В Саудовской Аравии пройдут матчи 1/2 финала Суперкубка Италии.

В четверг «Интер » сыграет с «Аталантой», в пятницу «Ювентус » встретится с «Миланом ».

Суперкубок Италии

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.