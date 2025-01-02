Защитник иранского «Эстегляля» Резаян оштрафован на 12 тысяч долларов за объятия с болельщицей перед матчем

Иранский футболист оштрафован за объятия с болельщицей.

Напомним, защитник «Эстегляля» Рамин Резаян обнялся с болельщицей перед матчем против «Чадормалу» в 14-м туре чемпионата Ирана (0:0). Его вызвали в комитет по этике .

Комитет принял решение оштрафовать футболиста на 510 миллионов риалов (12 тысяч долларов – Спортс’‘).

Напомним, что в Иране прикосновения мужчин и женщин на публике запрещены, если они не являются родственниками.