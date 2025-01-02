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Амарал о работе в России во время конфликта: «Я женат на русской и понимаю, что в истории всегда есть две стороны. И, возможно, ни одна из них не права. Я за мир»

Томаш Амарал высказался о работе в России на фоне нынешней политической ситуации.

Португалец занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря 2023 года по ноябрь 2024-го. 

– В процессе назначения в «Спартак» обсуждали ли вы конфликт (здесь и далее формулировки изменены в соответствии с законами РФ – Спортс’‘)?

– Он никогда не обсуждался. Обсуждался футбол и то, что было бы лучше для «Спартака» как сейчас, так и в будущем.

– Но тот факт, что Россия является страной, находящейся под санкциями западных стран, в число которых входит Португалия, заставил вас колебаться перед принятием решения?

– Нет. По двум причинам: потому что я женат на русской женщине, которая с самого раннего возраста заставила меня понять, что в истории всегда есть две стороны. И, возможно, ни одна из них не права.

Я не занимаю ни одну из сторон, я за мир. Есть люди, которые страдают с обеих сторон.

– А вторая причина?

– Это была очень хорошая возможность, и я чувствовал, что должен был ей воспользоваться.

– Также повлиял финансовый аспект?

– [Я согласился на эту работу] ради вызова. Я не буду лицемерить и говорить, предложение не было хорошим в финансовом отношении, но задача создания, как говорят в России, системы развития клуба в спортивной сфере, которая позволила бы добиться немедленного успеха – вот что меня по-настоящему привлекло.

– Является ли конфликт препятствием в работе спортивного директора российской команды?

– Не только конфликт. Европейские соревнования тоже.

– То есть бан, который является следствием санкций.

– Да. Я бы солгал, если бы сказал, что не было случаев, когда игроки не хотели переходить [в «Спартак»]. Но есть и игроки, которых я подписал, и которые очень благодарны за этот переход.

И это также сигнал для других игроков, к которым никто не обращался или которые не хотели ехать в Россию: возможно, они увидят, что есть люди, которые очень счастливы жить и играть в «Спартаке», даже во время конфликта.

– Считаете ли вы, что ваш пример – вы, спортивный директор не из России, переехали в Россию уже в разгар конфликта – может придать чувство большего спокойствия игроку, с которым вы ведете переговоры?

– Да, я так думаю. Есть два фактора, которые дали мне некоторое преимущество в переговорах о переходах иностранных игроков в Россию. Во-первых, тот факт, что я португалец – но я мог бы быть испанцем или англичанином – и я могу показать, что живу в Москве и что я счастлив.

И второй фактор, который когда-нибудь исчезнет, – это возраст, который позволил мне установить более тесные и доверительные отношения с игроками.

У меня были очень тесные отношения с игроками, я прекрасно понимал свою роль спортивного директора и то, что есть области, которых я не должен касаться и которые зависят исключительно от тренерского штаба. Но они могли положиться на меня в вопросе о дополнительных тренировках или играх, – сказал Амарал в интервью Maisfutebol.

Амарал заявил о «сопротивлении» в «Спартаке»: «Трудно работать, когда люди со стороны влияют на решения, делая лучше не для клуба, а для себя. Но заметна разница между командой сегодня и годичной давности»

Опубликовал: Алексей Белоус
Томаш Амарал
logoпремьер-лига Россия
Политика
logoСпартак
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