Самсонов отразил 23 из 25 бросков «Филадельфии» и стал 3-й звездой матча. Победа – 5-я подряд и 10-я в 14 играх в сезоне
Илья Самсонов отразил 23 из 25 бросков «Филадельфии» и стал 3-й звездой матча.
Вратарь «Вегаса» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Флайерс» (5:2).
Победа стала для россиянина 5-й подряд и 10-й в 14 играх в текущем сезоне (90,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,69).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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