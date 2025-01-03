Самсонов отразил 23 из 25 бросков «Филадельфии» и стал 3-й звездой матча. Победа – 5-я подряд и 10-я в 14 играх в сезоне

Илья Самсонов отразил 23 из 25 бросков «Филадельфии» и стал 3-й звездой матча.

Вратарь «Вегаса » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Флайерс» (5:2).

Победа стала для россиянина 5-й подряд и 10-й в 14 играх в текущем сезоне (90,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,69).