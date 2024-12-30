«Монако» считает отступные Угальде в 30 млн евро завышенными и не планирует подписывать форварда «Спартака» зимой (Себастьен Дени)

«Монако» не планирует подписывать Манфреда Угальде зимой.

Ранее сообщалось , что французский клуб проявляет интерес к нападающему «Спартака ».

По информации журналиста Foot Mercato Себастьена Дени, конкретики в отношении потенциального трансфера нет.

Монегаскам нравится типаж игрока, но его стоимость они считают завышенной – сумма отступных Угальде составляет 30 миллионов евро. Кроме того, красно-белые не хотят продавать форварда.

«Монако » предпочитает арендовать другого нападающего на полгода.