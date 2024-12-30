«Монако» считает отступные Угальде в 30 млн евро завышенными и не планирует подписывать форварда «Спартака» зимой (Себастьен Дени)
«Монако» не планирует подписывать Манфреда Угальде зимой.
Ранее сообщалось, что французский клуб проявляет интерес к нападающему «Спартака».
По информации журналиста Foot Mercato Себастьена Дени, конкретики в отношении потенциального трансфера нет.
Монегаскам нравится типаж игрока, но его стоимость они считают завышенной – сумма отступных Угальде составляет 30 миллионов евро. Кроме того, красно-белые не хотят продавать форварда.
«Монако» предпочитает арендовать другого нападающего на полгода.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Себастьена Дени
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