У «МЮ» 5 поражений за месяц в чемпионате – такого не было 62 года
«Манчестер Юнайтед» потерпел третье подряд поражение в АПЛ.
Сегодня в 19-м туре команда тренера Рубена Аморима на своем поле проиграла «Ньюкаслу» (0:2).
До этого манкунианцы уступили в чемпионате «Борнмуту» (0:3) и «Вулверхэмптону» (0:2).
Трижды подряд в Премьер-лиге «МЮ» проиграл впервые за девять лет.
Всего же в декабре у «Юнайтед» пять поражений в рамках чемпионата Англии – так много за один месяц команда не проигрывала 62 года (с сентября 1962-го).
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Manchester Evening News
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