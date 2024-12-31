У «МЮ» 5 поражений за месяц в чемпионате – такого не было 62 года

«Манчестер Юнайтед» потерпел третье подряд поражение в АПЛ.

Сегодня в 19-м туре команда тренера Рубена Аморима на своем поле проиграла «Ньюкаслу » (0:2).

До этого манкунианцы уступили в чемпионате «Борнмуту » (0:3) и «Вулверхэмптону » (0:2).

Трижды подряд в Премьер-лиге «МЮ » проиграл впервые за девять лет.

Всего же в декабре у «Юнайтед» пять поражений в рамках чемпионата Англии – так много за один месяц команда не проигрывала 62 года (с сентября 1962-го).