«Металлург» выиграл 5-й матч подряд

«Металлург» выиграл пятый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина обыграла «Авангард » (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент «Металлург » занимает четвертое место в таблице Востока, набрав 50 очков после 41 игры.

В следующем матче, 5 января, команда встретится с «Амуром».