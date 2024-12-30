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«Металлург» выиграл 5-й матч подряд

«Металлург» выиграл пятый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина обыграла «Авангард» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент «Металлург» занимает четвертое место в таблице Востока, набрав 50 очков после 41 игры.

В следующем матче, 5 января, команда встретится с «Амуром».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoАвангард
logoАндрей Разин
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