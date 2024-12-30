Максим Рыбин: «Для хоккея и спорта жду окончания СВО, чтобы мы могли представлять страну. Этого я бы очень хотел. Чтобы наступил мир»

Максим Рыбин поделился ожиданиями от 2025 года.

«Для того, чтобы для хоккея и вообще для спорта все было хорошо, в первую очередь я жду окончания СВО и того, чтобы мы снова могли представлять свою страну на всех континентах, где будут проходить соревнования. Вот этого я бы очень хотел.

Чтобы наступил мир, и чтобы мы смогли снова играть, наши болельщики могли смотреть и наслаждаться Олимпийскими играми, чемпионатом мира и всеми сопутствующими турнирами.

Вот что я жду в первую очередь от 2025 года», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин .