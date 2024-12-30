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«Милан» подтвердил увольнение Фонсеки. Клуб идет 8-м в Серии А

«Милан» объявил об увольнении Паулу Фонсеки.

«Милан» объявляет, что Паулу Фонсека освобожден от обязанностей главного тренера команды.

Клуб выражает благодарность Паулу за его высокий профессионализм и желает ему всего наилучшего в его будущих начинаниях», – говорится в заявлении «россонери».

Ранее сообщалось, что главным тренером «Милана» станет Сержиу Консейсау.

«Милан» после 18 туров чемпионата Италии идет на 8-м месте. Он отстает от лидирующих «Аталанты» и «Наполи» на 14 очков, имея игру в запасе.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Милана»
logoМилан
logoПаулу Фонсека
logoсерия А Италия
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