«Милан» подтвердил увольнение Фонсеки. Клуб идет 8-м в Серии А

«Милан» объявил об увольнении Паулу Фонсеки.

«Милан» объявляет, что Паулу Фонсека освобожден от обязанностей главного тренера команды.

Клуб выражает благодарность Паулу за его высокий профессионализм и желает ему всего наилучшего в его будущих начинаниях», – говорится в заявлении «россонери».

Ранее сообщалось , что главным тренером «Милана» станет Сержиу Консейсау.

«Милан» после 18 туров чемпионата Италии идет на 8-м месте. Он отстает от лидирующих «Аталанты» и «Наполи» на 14 очков, имея игру в запасе.