«Милан» подтвердил увольнение Фонсеки. Клуб идет 8-м в Серии А
«Милан» объявил об увольнении Паулу Фонсеки.
«Милан» объявляет, что Паулу Фонсека освобожден от обязанностей главного тренера команды.
Клуб выражает благодарность Паулу за его высокий профессионализм и желает ему всего наилучшего в его будущих начинаниях», – говорится в заявлении «россонери».
Ранее сообщалось, что главным тренером «Милана» станет Сержиу Консейсау.
«Милан» после 18 туров чемпионата Италии идет на 8-м месте. Он отстает от лидирующих «Аталанты» и «Наполи» на 14 очков, имея игру в запасе.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Милана»
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