Шестеркин пропустил 4 шайбы от «Флориды», отразив 21 бросок из 25. Поражение – 3-е подряд и 16-е в 27 играх в сезоне
Игорь Шестеркин пропустил 4 шайбы от «Флориды», отразив 21 бросок из 25.
Вратарь «Рейнджерс» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (3:5). Последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.
Поражение стало для 29-летнего россиянина 3-м подряд и 16-м в 27 играх в сезоне (90,5% сэйвов, коэффициент надежности 3,08).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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