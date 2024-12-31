Шестеркин пропустил 4 шайбы от «Флориды», отразив 21 бросок из 25. Поражение – 3-е подряд и 16-е в 27 играх в сезоне

Игорь Шестеркин пропустил 4 шайбы от «Флориды», отразив 21 бросок из 25.

Вратарь «Рейнджерс » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (3:5). Последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.

Поражение стало для 29-летнего россиянина 3-м подряд и 16-м в 27 играх в сезоне (90,5% сэйвов, коэффициент надежности 3,08).