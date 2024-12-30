«Алания» сокращает бюджет: «Уверены, что это решение станет важным шагом для долгосрочной устойчивости. Одновременно берем курс на омоложение состава»
Об этом сообщил вице-президент клуба из Владикавказа Данил Гуриев.
«Уважаемые болельщики, сотрудники и друзья футбольного клуба «Алания»!
На протяжении последних 5 лет наша команда демонстрировала хорошие результаты и стремилась к высокому уровню благодаря совместным усилиям всех, кто вовлечен в развитие клуба. Что-то получалось, а что-то нет. Но одно можно сказать точно – мы гордимся тем, что об «Алании» снова заговорила вся страна и клуб по праву занимает достойное место в российском футболе.
Однако текущая экономическая ситуация и ряд внешних факторов поставили перед нами серьезные вызовы. В связи с этим руководство клуба вынуждено принять сложное, но необходимое решение о сокращении бюджета. Одновременно мы берем курс на омоложение нашего состава, что позволит дать шанс молодым и перспективным футболистам раскрыть свой потенциал и внести свой вклад в будущее команды.
«Алания» всегда была и остается символом и гордостью Осетии. Мы уверены, что это решение станет важным шагом для долгосрочной устойчивости клуба. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить наш клуб и его традиции, обеспечить достойные условия для работы и подготовки команды, а также продолжить радовать наших болельщиков.
Спасибо за вашу поддержку, веру и преданность клубу! Вместе мы преодолеем любые трудности», – заявил Гуриев.
«Алания» занимает 17-е место в турнирной таблице МЕЛБЕТ Первой лиги, набрав 18 очков после 21 тура.
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