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«Алания» сокращает бюджет: «Уверены, что это решение станет важным шагом для долгосрочной устойчивости. Одновременно берем курс на омоложение состава»

Бюджет «Алании» будет сокращен.

Об этом сообщил вице-президент клуба из Владикавказа Данил Гуриев. 

«Уважаемые болельщики, сотрудники и друзья футбольного клуба «Алания»!

На протяжении последних 5 лет наша команда демонстрировала хорошие результаты и стремилась к высокому уровню благодаря совместным усилиям всех, кто вовлечен в развитие клуба. Что-то получалось, а что-то нет. Но одно можно сказать точно – мы гордимся тем, что об «Алании» снова заговорила вся страна и клуб по праву занимает достойное место в российском футболе.

Однако текущая экономическая ситуация и ряд внешних факторов поставили перед нами серьезные вызовы. В связи с этим руководство клуба вынуждено принять сложное, но необходимое решение о сокращении бюджета. Одновременно мы берем курс на омоложение нашего состава, что позволит дать шанс молодым и перспективным футболистам раскрыть свой потенциал и внести свой вклад в будущее команды.

«Алания» всегда была и остается символом и гордостью Осетии. Мы уверены, что это решение станет важным шагом для долгосрочной устойчивости клуба. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить наш клуб и его традиции, обеспечить достойные условия для работы и подготовки команды, а также продолжить радовать наших болельщиков.

Спасибо за вашу поддержку, веру и преданность клубу! Вместе мы преодолеем любые трудности», – заявил Гуриев.

«Алания» занимает 17-е место в турнирной таблице МЕЛБЕТ Первой лиги, набрав 18 очков после 21 тура.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Алании»
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