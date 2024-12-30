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Суд повторно отказал «Барселоне» в регистрации Ольмо и Пау Виктора

«Барселоне» вновь не позволили зарегистрировать Дани Ольмо.

Напомним, ранее суд отказал каталонскому клубу в регистрации испанского полузащитника на вторую часть сезона. «Блауграна» обжаловала это решение. 

Сегодня суд первой инстанции Барселоны № 47 также отклонил заявление клуба о регистрации Ольмо и Пау Виктора.

Теперь каталонцы смогут заявить этих футболистов на вторую часть сезона только в случае одобрения сделки по продаже VIP-мест на «Камп Ноу».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoЛа Лига
logoДани Ольмо
logoПау Виктор
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