Суд повторно отказал «Барселоне» в регистрации Ольмо и Пау Виктора
«Барселоне» вновь не позволили зарегистрировать Дани Ольмо.
Напомним, ранее суд отказал каталонскому клубу в регистрации испанского полузащитника на вторую часть сезона. «Блауграна» обжаловала это решение.
Сегодня суд первой инстанции Барселоны № 47 также отклонил заявление клуба о регистрации Ольмо и Пау Виктора.
Теперь каталонцы смогут заявить этих футболистов на вторую часть сезона только в случае одобрения сделки по продаже VIP-мест на «Камп Ноу».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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