«Рейнджерс» проиграли 4 матча подряд и 15 из последних 19. Клуб идет на последнем месте в дивизионе
«Рейнджерс» проиграли 4 матча подряд и 15 из последних 19.
Клуб из Нью-Йорка уступил «Флориде» в регулярном чемпионате НХЛ – 3:5.
В последних 19 играх у «Рейнджерс» 4 победы и 15 поражений (все – в основное время).
Команда под руководством Питера Лавиолетта набрала 33 очка в 36 матчах и занимает последнее место в Столичном дивизионе.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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