«Рейнджерс» проиграли 4 матча подряд и 15 из последних 19. Клуб идет на последнем месте в дивизионе

«Рейнджерс» проиграли 4 матча подряд и 15 из последних 19.

Клуб из Нью-Йорка уступил «Флориде» в регулярном чемпионате НХЛ – 3:5.

В последних 19 играх у «Рейнджерс » 4 победы и 15 поражений (все – в основное время).

Команда под руководством Питера Лавиолетта набрала 33 очка в 36 матчах и занимает последнее место в Столичном дивизионе.