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Гогниев останется в «Алании», несмотря на сокращение бюджета: «Сейчас время не для жалоб, а для работы. Важно объединиться, чтобы сохранить клуб»

Спартак Гогниев останется в «Алании», несмотря на финансовые проблемы клуба.

Ранее клуб из Владикавказа объявил о сокращении бюджета. 

«Да, я остаюсь. Для меня это не просто работа, это дело всей моей жизни. Мы вместе переживали успехи и трудности, и сейчас важно объединиться, чтобы сохранить «Аланию».

В текущей ситуации я полностью поддерживаю решение руководства взять курс на формирование команды из молодых игроков. В Осетии всегда были сильные футболисты, и я уверен, что у нас получится создать новую, боеспособную команду, которая будет гордостью республики.

Сейчас время не для жалоб, а для работы. Главное – вера в себя и поддержка наших болельщиков, которые всегда были с нами», – сказал главный тренер «Алании» Спартак Гогниев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Алании»
logoАлания Владикавказ
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