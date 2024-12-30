Гогниев останется в «Алании», несмотря на сокращение бюджета: «Сейчас время не для жалоб, а для работы. Важно объединиться, чтобы сохранить клуб»

Спартак Гогниев останется в «Алании», несмотря на финансовые проблемы клуба.

Ранее клуб из Владикавказа объявил о сокращении бюджета.

«Да, я остаюсь. Для меня это не просто работа, это дело всей моей жизни. Мы вместе переживали успехи и трудности, и сейчас важно объединиться, чтобы сохранить «Аланию ».

В текущей ситуации я полностью поддерживаю решение руководства взять курс на формирование команды из молодых игроков. В Осетии всегда были сильные футболисты, и я уверен, что у нас получится создать новую, боеспособную команду, которая будет гордостью республики.

Сейчас время не для жалоб, а для работы. Главное – вера в себя и поддержка наших болельщиков, которые всегда были с нами», – сказал главный тренер «Алании» Спартак Гогниев .