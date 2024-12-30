Гогниев останется в «Алании», несмотря на сокращение бюджета: «Сейчас время не для жалоб, а для работы. Важно объединиться, чтобы сохранить клуб»
Спартак Гогниев останется в «Алании», несмотря на финансовые проблемы клуба.
Ранее клуб из Владикавказа объявил о сокращении бюджета.
«Да, я остаюсь. Для меня это не просто работа, это дело всей моей жизни. Мы вместе переживали успехи и трудности, и сейчас важно объединиться, чтобы сохранить «Аланию».
В текущей ситуации я полностью поддерживаю решение руководства взять курс на формирование команды из молодых игроков. В Осетии всегда были сильные футболисты, и я уверен, что у нас получится создать новую, боеспособную команду, которая будет гордостью республики.
Сейчас время не для жалоб, а для работы. Главное – вера в себя и поддержка наших болельщиков, которые всегда были с нами», – сказал главный тренер «Алании» Спартак Гогниев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Алании»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем