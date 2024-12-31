Бобровский отразил 33 из 36 бросков «Рейнджерс» и стал 2-й звездой матча. Победа – 17-я в 25 играх в сезоне

Сергей Бобровский отразил 33 из 36 бросков «Рейнджерс» и стал 2-й звездой матча.

Вратарь «Флориды» вышел в старте на матч с клубом из Нью-Йорка (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для 36-летнего россиянина 8-й в последних 10 играх и 17-й в 25 матчах в текущем сезоне (89,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,81).

По числу побед в текущем сезоне Бобровский делит 3-е место в лиге с Джейком Эттинджером из «Далласа» (17 в 27 играх). Больше их только у Коннора Хеллибака («Виннипег», 24 в 30) и Якоба Маркстрема («Нью-Джерси», 19 в 27).

За карьеру у Сергея 413 побед в 725 играх в рамках регулярок лиги. Он занимает 11-е место в истории НХЛ по их числу, на 10-м идет Тони Эспозито (423 в 886).

По числу побед в матчах без серий буллитов Бобровский (379) занимает 16-е место в истории лиги. На 15-м идет Доминик Гашек (384).