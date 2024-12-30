Месси номинирован на приз «Король Америки»-2024
Лионель Месси номинирован на приз «Король Америки».
Премия присуждается уругвайской газетой El País лучшему игроку года в американских лигах.
В 2024 году на награду претендуют пять футболистов. Это Лионель Месси («Интер Майами»), Луис Энрике Андре, Тьяго Альмада и Джефферсон Саварино (все – «Ботафого») и Леонардо Фернандес Лопес («Пеньяроль»).
Имя лауреата премии будет названо 31 декабря. Действующим обладателем приза является Херман Кано из «Флуминенсе». Претендовать на него могут только футболисты, являющиеся представителями стран Америки.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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