Месси номинирован на приз «Король Америки»-2024

Лионель Месси номинирован на приз «Король Америки».

Премия присуждается уругвайской газетой El País лучшему игроку года в американских лигах.

В 2024 году на награду претендуют пять футболистов. Это Лионель Месси («Интер Майами »), Луис Энрике Андре , Тьяго Альмада и Джефферсон Саварино (все – «Ботафого ») и Леонардо Фернандес Лопес («Пеньяроль»).

Имя лауреата премии будет названо 31 декабря. Действующим обладателем приза является Херман Кано из «Флуминенсе». Претендовать на него могут только футболисты, являющиеся представителями стран Америки.