НБА. «Голден Стэйт» примет «Кливленд», «Сакраменто» встретится с «Далласом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

«Голден Стэйт » ждет встреча с лидером Востока «Кливлендом ». «Сакраменто » попытается прервать серию из 6 поражений в матче с «Далласом ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.