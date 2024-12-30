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НБА. «Голден Стэйт» примет «Кливленд», «Сакраменто» встретится с «Далласом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

«Голден Стэйт» ждет встреча с лидером Востока «Кливлендом». «Сакраменто» попытается прервать серию из 6 поражений в матче с «Далласом».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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