Роналду хочет стать чемпионом с «Аль-Насром», но может покинуть клуб ради нового вызова. Контракт 39-летнего форварда истекает в 2025 году (Marca)

Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср» летом 2025 года.

Действующее соглашение 39-летнего португальца с клубом из Саудовской Аравии рассчитано до 30 июня 2025 года.

По информации Marca, Роналду хочет выиграть первенство страны с «Аль-Насром». При этом он не исключает, что примет новый вызов где-либо еще, если не станет чемпионом. Вариант с окончанием карьеры Криштиану не рассматривает.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Аль-Наср » 17 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 2 ассиста.

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