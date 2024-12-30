Роналду хочет стать чемпионом с «Аль-Насром», но может покинуть клуб ради нового вызова. Контракт 39-летнего форварда истекает в 2025 году (Marca)
Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср» летом 2025 года.
Действующее соглашение 39-летнего португальца с клубом из Саудовской Аравии рассчитано до 30 июня 2025 года.
По информации Marca, Роналду хочет выиграть первенство страны с «Аль-Насром». При этом он не исключает, что примет новый вызов где-либо еще, если не станет чемпионом. Вариант с окончанием карьеры Криштиану не рассматривает.
В нынешнем сезоне нападающий провел за «Аль-Наср» 17 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 2 ассиста.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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