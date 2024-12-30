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  • Роман Ротенберг: «Одно из важных личных событий 2024 года – 200 матчей в качестве главного тренера. Большая честь быть в четверке лидеров СКА по количеству матчей»
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Роман Ротенберг: «Одно из важных личных событий 2024 года – 200 матчей в качестве главного тренера. Большая честь быть в четверке лидеров СКА по количеству матчей»

Роман Ротенберг высказался относительно итогов деятельности СКА в 2024 году.

«Завершается 2024 год. Важный для нашего хоккея, важный для СКА.

Аншлаги на матчах СКА и сборной доказывают, что у нас хоккейная страна, хоккейный город. В 2024-м СКА собрал на своих матчах 623 731 болельщика при рекордной средней посещаемости – 15 993 зрителей. Мы уже вышли на второе место в Европе, хороший стимул в следующем году стать лидерами, причем во всем мире. 

В то же время хочется сказать спасибо Ледовому дворцу, который стал для нас родным. Осенью мы провели юбилейный 700-й матч на этом стадионе. За прошедшие годы больше 6,7 млн зрителей наблюдали за нашей игрой с трибун – благодарю каждого, кто нашел время прийти на хоккей. 

Еще несколько значимых событий уходящего года: мы добрались до 1000-й победы в чемпионатах России, и 1600-й в чемпионатах страны.

Для нас важно, что эти успехи мы добываем, играя в атакующий хоккей, стремясь забрасывать как можно больше шайб. Доказательство – 252 гола в 72 матчах 2024-го. В среднем 3,5 шайбы за матч – мы не первый год завершаем в лидерах лиги по этому показателю. Приятная и показательная стабильность. 

Одно из важных личных событий 2024-го – 200 матчей в качестве главного тренера. Для меня большая честь быть в четверке лидеров СКА по количеству проведенных матчей в этой роли.

Валерий Васильевич Шилов, Николай Георгиевич Пучков, Борис Петрович Михайлов: невероятно престижно находиться компании таких именитых и сильных тренеров», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoРоман Ротенберг
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logoСКА
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