Роман Ротенберг: «207,4 млн зрителей посмотрели матчи КПК в интернете, 13,3 млн человек следили по телевизору. Достижения невозможны без партнеров – хочется поблагодарить «Газпром» и Миллера»

Роман Ротенберг рассказал о рейтингах Кубка Первого канала.

В декабре сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла Кубок Первого канала, обыграв команды легионеров КХЛ (4:1), Беларуси (4:3 ОТ) и Казахстана (3:1).

«Из успехов уходящего года особенно хочется отметить достижения клубной вертикали. Третья за два года победа «СКА-1946 » в Кубке Харламова, 28 из 40 человек в составе – выпускники академии СКА. Мы уже видим, как лидеры чемпионской команды закрепились на ведущих ролях в ВХЛ, получают шансы в КХЛ. Клубная система работает, а это для нас очень важно.

Мы продолжаем растить будущих чемпионов. В 2024 году еще 14 воспитанников академии – совсем юных пацанов 2007 и 2008 года рождения – дебютировали в наших командах МХЛ. Уходящий год принес нам 6 комплектов золотых медалей в 9 возрастных категориях первенства Санкт-Петербурга, победу команды 2013 г.р. на Кубке Третьяка, выход наших команд в финалы престижных Кубка чемпионов, Кубка Овечкина и Кубка «Юнисона». Ждем еще больше наших воспитанников во взрослой команде.

В декабре уже в предновогодней атмосфере мы завершили год и для сборной России. Вторые кряду победы в Большом туре сборной и Кубке Первого канала, причем вновь костяк национальной команды составили игроки и тренеры СКА, вновь мы фиксируем огромный интерес к сборной страны.

Матчи Кубка Первого канала в интернете посмотрели 207,4 млн зрителей и еще 13,3 млн человек следили за играми по телевизору. 87 180 болельщиков посетили «СКА Арену» в дни матчей, из них 74 137 человек присутствовали на играх сборной России. Лучший результат в истории сборной на хоккейных аренах!

Никакие достижения были бы невозможны без наших партнеров. Хочется поблагодарить за поддержку ПАО «Газпром» и лично Алексея Борисовича Миллера, БК «Лига Ставок» и Юрия Васильевича Красовского, всех остальных партнеров и друзей клуба и сборной.

2025-й мы встречаем не только с отличным настроением, но и с пониманием большой ответственности. Нужно не просто удержать высокий уровень, а сделать еще несколько шагов вперед.

Желаю каждому в Новом году не останавливаться на достигнутом, ставить самые амбициозные цели и достигать их. Побольше вам поводов для радости, крепкого здоровья, личных и профессиональных побед и, разумеется, и яркого хоккея. С наступающим Новым годом!» – написал Роман Ротенберг.