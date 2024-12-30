Путин учредил президентские стипендии для спортсменов и тренеров. Выплаты составят от 25 до 60 тысяч рублей
Владимир Путин учредил стипендию до 60 тысяч рублей для олимпийских призеров.
«В целях обеспечения социальной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих высокие спортивные результаты или способствовавших их достижению, постановляю: учредить стипендию президента Российской Федерации гражданам Российской Федерации, имеющим высокие спортивные результаты или способствовавшим их достижению», – говорится в указе президента.
Общая квота – 4 тысячи стипендий. Их планируется выплачивать чемпионам и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр, победителям всероссийских и международных турниров, некоторым другим категориям спортсменов и их тренерам.
Выплаты составят от 25 до 60 тысяч рублей. Они будут ежегодно индексироваться с учетом уровня инфляции.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Официальное опубликование правовых актов
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