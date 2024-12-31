«Челси» не побеждает в АПЛ 3 матча подряд – 2 поражения и ничья. Команда Марески идет 4-й и отстает от «Ливерпуля» на 10 очков, проведя на игру больше
«Челси» не побеждает в АПЛ три матча подряд.
Сегодня команда Энцо Марески уступила «Ипсвичу» в 19-м туре со счетом 0:2. Ранее «Челси» проиграл «Фулхэму» (1:2) и сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0).
До этого у «синих» была серия из пяти побед подряд в Премьер-лиге.
«Челси» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Клуб провел на одну игру больше, чем лидирующий «Ливерпуль», но отстает от «красных» на 10 баллов.
4 января «синие» встретятся с «Кристал Пэлас».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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