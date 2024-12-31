«Челси» не побеждает в АПЛ 3 матча подряд – 2 поражения и ничья. Команда Марески идет 4-й и отстает от «Ливерпуля» на 10 очков, проведя на игру больше

«Челси» не побеждает в АПЛ три матча подряд.

Сегодня команда Энцо Марески уступила «Ипсвичу » в 19-м туре со счетом 0:2. Ранее «Челси » проиграл «Фулхэму» (1:2) и сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0).

До этого у «синих» была серия из пяти побед подряд в Премьер-лиге.

«Челси» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Клуб провел на одну игру больше, чем лидирующий «Ливерпуль», но отстает от «красных» на 10 баллов.

4 января «синие» встретятся с «Кристал Пэлас».