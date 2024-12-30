Бурбас о Мудрике: «После допинг-пробы просил Шевченко о помощи, но тот самоустранился и исчез. Ребров пытался через высокие этажи решить, но влезать в скользкие дела там не захотели»

Игорь Бурбас рассказал, что Михаил Мудрик просил помощи в УАФ после допинг-пробы.

В частности, украинский игрок обратился к президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко и вице-президенту Сергею Реброву.

Ранее журналист сообщил , что вингеру «Челси » в лагере сборной Украины в колено укололи стволовые клетки, взятые из коровы, и они могли содержать мельдоний.

«Растерянный Мудрик, когда проба дает красный свет, начинает звонить Андрею Шевченко и всем, кому может набирать.

Меня удивила реакция, которая была кардинально разная у Реброва и Шевченко. Шевченко после этого звонка самоустранился и исчез, не перезвонил, обратной связи Мудрику не было. Хотя Мудрик просил о помощи, хоть как-то ситуацию разрешить.

Ребров, насколько я понимаю, попытался через высокие этажи – у него есть доступ – что-то решить, но влезать в какие-то скользкие дела там не захотели», – заявил журналист Игорь Бурбас.