«Роналду говорит хрень. В Лиге 1 его съедят, у нас защитники как машины». Рами о словах Криштиану, что саудовский чемпионат сильнее французского

Адиль Рами ответил Криштиану Роналду, сравнившему саудовскую лигу с французской.

На церемонии Globe Soccer Awards португалец сказал, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее, заявив : «Во Франции есть только «ПСЖ», остальные – ни о чем».

«Он говорит хрень. Хотите, чтобы я показал фотографии защитников в Саудовской Аравии? То, что у него сумасшедшая карьера, не означает, что каждый раз, когда он что-то говорит, это правда. Думаю, это рекламный трюк.

Попробуй сыграть против «Монако », «Лилля» или «Марселя ». Выйди со своей маленькой командой против «Бреста».

У нас крупнейшая селекционная площадка на планете наряду с Бразилией. У нас защитники как машины. Поставьте Роналду против них в Лиге 1 – его съедят.

Я фанат Роналду , но он совершил ошибку. Когда он говорит, что саудовская лига лучше французской, он отталкивает от себя многих людей», – сказал бывший защитник сборной Франции и «Сочи» Адиль Рами .

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