Сергей Юран: «Новогоднее обращение президента значимо для меня. Без него праздник не праздник. Когда бьют куранты, присутствует особое чувство»
Сергей Юран высказался о праздновании Нового года.
«Новый год – самый любимый праздник, который ассоциируются с детством.
Мы уехали из Москвы в Приэльбрусье, чтобы активно провести праздники: кататься на лыжах с семьей. Буду встречать Новый год в кругу близких.
Моя главная традиция – обязательно 31 декабря посмотреть фильм «Ирония судьбы, или с легким паром!» Если не посмотрю, то Новый год уже не Новый год.
Но ни разу еще не было, чтобы не посмотрел этот фильм. Всегда ассоциация идет в юношество, потому что в советское время всей страной смотрели. Поэтому это уже обязательная традиция.
Новогоднее обращение президента для меня тоже значимо. Без поздравления президента праздник не праздник. Когда бьют куранты, внутри присутствует особое чувство», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Юран.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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