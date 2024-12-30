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«Северсталь» обошла СКА и идет 4-й в таблице Запада. Команда Козырева обыграла «Ак Барс» (3:2) с голом Аймурзина на 59:43

«Северсталь» одержала волевую победу над «Ак Барсом».

Команда тренера Андрея Козырева переиграла «Ак Барс» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

По ходу третьего периода череповчане уступали со счетом 1:2.

На 47-й минуте результат в большинстве сравнял в большинстве нападающий Данил Аймурзин, затем он же оформил дубль на отметке 59:43, забросив победную шайбу для команды в матче.

Таким образом, «Северсталь» набрала 50 очков в 40 матчах и находится на четвертой позиции в таблице Западной конференции.

Череповчане сместили СКА на пятую строчку – у петербуржцев также 50 очков в 39 матчах, но у «Северстали» 23 победы в основное время, а у СКА – 17.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoДанил Аймурзин
logoАк Барс
logoАндрей Козырев
logoСеверсталь
logoКХЛ
logoСКА
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