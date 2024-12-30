«Салават» выиграл 4-й матч подряд. Вязовой сделал шатаут, отбив 17 бросков «Барыса»

Вратарь Семен Вязовой помог «Салавату» победить «Барыс» (6:0).

21-летний голкипер отразил все 17 бросков по своим воротам в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это второй шатаут Семена Вязового в нынешнем сезоне. Он сыграл на ноль во втором матче подряд.

Для «Салавата » эта победа стала 4-й подряд. На данный момент команда тренера Виктора Козлова занимает первое место в таблице Востока, набрав 56 очков после 39 игр.