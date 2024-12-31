«МЮ» закончил год в 7 очках от зоны вылета и с 23-очковым отставанием от лидера АПЛ
«Манчестер Юнайтед» завершил год ближе к зоне вылета, чем к лидеру АПЛ.
В последнем матче 2024 года команда Рубена Аморима уступила «Ньюкаслу» со счетом 0:2.
После 19 туров «Юнайтед» набрал 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. Клуб опережает идущий 18-м (в зоне вылета) «Ипсвич» на 7 баллов.
От лидирующего «Ливерпуля» манкунианцы отстают на 23 балла. При этом мерсисайдцы провели на один матч меньше.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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