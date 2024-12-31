«МЮ» закончил год в 7 очках от зоны вылета и с 23-очковым отставанием от лидера АПЛ

«Манчестер Юнайтед» завершил год ближе к зоне вылета, чем к лидеру АПЛ.

В последнем матче 2024 года команда Рубена Аморима уступила «Ньюкаслу» со счетом 0:2.

После 19 туров «Юнайтед » набрал 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ . Клуб опережает идущий 18-м (в зоне вылета) «Ипсвич » на 7 баллов.

От лидирующего «Ливерпуля » манкунианцы отстают на 23 балла. При этом мерсисайдцы провели на один матч меньше.