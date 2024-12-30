Георгий Черданцев: «Непонятно, почему «Спартак» пачками избавляется от россиян. Неужели Зиньковский намного слабее конкурентов? Чем Рябчук сильнее Хлусевича?»

Георгий Черданцев раскритиковал трансферную политику «Спартаку».

После 18 туров Мир РПЛ красно-белые идут на третьем месте, набрав 37 очков. Перед зимним перерывом команда одержала шесть побед подряд.

– Какие позиции надо усилить «Спартаку» зимой?

– Нужен центральный защитник. Дуарте , конечно, прибавил, но непонятно, надолго ли это. Кроме Чернова, в связке с Бабичем там играть некому. Абена – непонятно что и зачем был взят. Это игрок не уровня «Спартака». А на остальных позициях у них все есть.

– Нужно ли от кого-то избавиться?

– Мне непонятно, чем Станковичу не угодил Хлусевич. Он универсал, был одним из лучших в «Спартаке» в прошлом сезоне. Как при лимите на легионеров такой игрок может быть не нужен, необъяснимо.

Для таких случаев и нужен спортивный директор, чтобы сказать тренеру, что игрок не продается. Чем сильнее Рябчук? Он прибавил, но Хлусевич универсал, который может выйти и слева, и справа.

Мне непонятно, почему «Спартак» пачками избавляется от российских футболистов. Неужели Зиньковский намного слабее своих конкурентов? Это вызывает удивление, – сказал комментатор Георгий Черданцев .

Черданцев о «Спартаке»: «За эмоции, комбинации и голы очков не дают. Смешанные впечатления от Станковича. Думал, он быстрее вникнет в суть дела»

Самедов о переходе Соболева в «Зенит»: «Надо быть поумнее и следить за речью. Не надо этого: «Мечтал о «Спартаке», что-то пошло не так – надеваю свитер СКА». Можно херней не заниматься?»