Георгий Черданцев: «Непонятно, почему «Спартак» пачками избавляется от россиян. Неужели Зиньковский намного слабее конкурентов? Чем Рябчук сильнее Хлусевича?»
После 18 туров Мир РПЛ красно-белые идут на третьем месте, набрав 37 очков. Перед зимним перерывом команда одержала шесть побед подряд.
– Какие позиции надо усилить «Спартаку» зимой?
– Нужен центральный защитник. Дуарте, конечно, прибавил, но непонятно, надолго ли это. Кроме Чернова, в связке с Бабичем там играть некому. Абена – непонятно что и зачем был взят. Это игрок не уровня «Спартака». А на остальных позициях у них все есть.
– Нужно ли от кого-то избавиться?
– Мне непонятно, чем Станковичу не угодил Хлусевич. Он универсал, был одним из лучших в «Спартаке» в прошлом сезоне. Как при лимите на легионеров такой игрок может быть не нужен, необъяснимо.
Для таких случаев и нужен спортивный директор, чтобы сказать тренеру, что игрок не продается. Чем сильнее Рябчук? Он прибавил, но Хлусевич универсал, который может выйти и слева, и справа.
Мне непонятно, почему «Спартак» пачками избавляется от российских футболистов. Неужели Зиньковский намного слабее своих конкурентов? Это вызывает удивление, – сказал комментатор Георгий Черданцев.
Черданцев о «Спартаке»: «За эмоции, комбинации и голы очков не дают. Смешанные впечатления от Станковича. Думал, он быстрее вникнет в суть дела»
Самедов о переходе Соболева в «Зенит»: «Надо быть поумнее и следить за речью. Не надо этого: «Мечтал о «Спартаке», что-то пошло не так – надеваю свитер СКА». Можно херней не заниматься?»
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