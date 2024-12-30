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«Милан» объявил о назначении Консейсау. Контракт с экс-тренером «Порту» – до 2026-го

Сержиу Консейсау стал главным тренером «Милана».

50-летний специалист, покинувший «Порту» минувшим летом, подписал контракт до 2026 года.

Ранее «россонери» уволили Паулу Фонсеку.

«Милан» после 18 туров чемпионата Италии идет на 8-м месте. Он отстает от лидирующих «Аталанты» и «Наполи» на 14 очков, имея игру в запасе.

«Милан» уволил Фонсеку – заслуженно?

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Милана»
logoМилан
logoсерия А Италия
logoПорту
logoСержиу Консейсау
logoПаулу Фонсека
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