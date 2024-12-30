«Милан» объявил о назначении Консейсау. Контракт с экс-тренером «Порту» – до 2026-го
Сержиу Консейсау стал главным тренером «Милана».
50-летний специалист, покинувший «Порту» минувшим летом, подписал контракт до 2026 года.
Ранее «россонери» уволили Паулу Фонсеку.
«Милан» после 18 туров чемпионата Италии идет на 8-м месте. Он отстает от лидирующих «Аталанты» и «Наполи» на 14 очков, имея игру в запасе.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Милана»
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