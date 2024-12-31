Аморим проиграл 5 из 8 первых матчей во главе «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Это худший результат за 103 года

Рубен Аморим потерпел пятое поражение в «МЮ» в рамках чемпионата Англии.

Сегодня в 19-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед » на своем поле проиграл «Ньюкаслу» (0:2).

В восьми играх Премьер-лиги при португальце у манкунианцев две победы, одна ничья и пять поражений – это худший результат для тренера «МЮ» за 103 года.

«Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице после 19 туров, набрав 22 очка. 13-м идет «Вест Хэм» с 23 баллами, 15-м – «Кристал Пэлас» (20 очков).

В следующем туре команда Аморима встретится с «Ливерпулем».