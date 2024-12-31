Аморим проиграл 5 из 8 первых матчей во главе «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Это худший результат за 103 года
Рубен Аморим потерпел пятое поражение в «МЮ» в рамках чемпионата Англии.
Сегодня в 19-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Ньюкаслу» (0:2).
В восьми играх Премьер-лиги при португальце у манкунианцев две победы, одна ничья и пять поражений – это худший результат для тренера «МЮ» за 103 года.
«Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице после 19 туров, набрав 22 очка. 13-м идет «Вест Хэм» с 23 баллами, 15-м – «Кристал Пэлас» (20 очков).
В следующем туре команда Аморима встретится с «Ливерпулем».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем