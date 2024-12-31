«МЮ» проиграл 4 матча подряд. Дальше – выезд к «Ливерпулю»
«Манчестер Юнайтед» проиграл 4 матча подряд.
Сегодня команда Рубена Аморима уступила «Ньюкаслу» со счетом 0:2 в 19-м туре АПЛ. Ранее манкунианцы проиграли «Тоттенхэму» (3:4) в Кубке лиги, а также «Борнмуту» (0:3) и «Вулверхэмптону» (0:2) в чемпионате Англии.
Следующий матч «Юнайтед» проведет 5 января – команда сыграет с лидирующим в Премьер-лиге «Ливерпулем» на выезде.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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