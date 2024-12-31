«МЮ» проиграл 4 матча подряд. Дальше – выезд к «Ливерпулю»

«Манчестер Юнайтед» проиграл 4 матча подряд.

Сегодня команда Рубена Аморима уступила «Ньюкаслу » со счетом 0:2 в 19-м туре АПЛ . Ранее манкунианцы проиграли «Тоттенхэму» (3:4) в Кубке лиги, а также «Борнмуту» (0:3) и «Вулверхэмптону» (0:2) в чемпионате Англии.

Следующий матч «Юнайтед » проведет 5 января – команда сыграет с лидирующим в Премьер-лиге «Ливерпулем» на выезде.